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Четверг, 25.03.2021
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Оскандалившаяся любовью к РФ блогер Di.rubens "вышла на публику" со звездами "Лиги смеха" (видео)

Оскандалившаяся любовью к РФ блогер Di.rubens "вышла на публику" со звездами "Лиги смеха" (видео)
14:56 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

TikTok-блогер Di.rubens (Таисия Маламан, или Онацкая), на аккаунт которой подписано более 3 миллионов пользователей, в январе этого года оскандалилась признанием в любви к стране-агрессору. Долгое время о молодой девушке не было ничего слышно.

24 марта на YouTube-канале под названием "Подкаты", в котором парни подкатывают к девушкам, а они оценивают - нравится им подкаты или нет, выходит очередной выпуск с участием звезд юмористического шоу "Лига смеха" - Марком Куцеваловым, Иваном Люленовым, Валиком Михиенко, Андреем Лузановым, Николаем Зыряновым и актером Арамом Арзуманяном. Среди девушек, которые приняли участие в этом выпуске, можно отметить певицу Анну Тринчер, Милу Бараеву, Диану Джордан, Екатерину Нгуен, Юлию Гаврылюк и, неожиданно, скандальную Di Rubens.

Момент с Di.rubens - 21:33

Комментарии под видео не заставили себя долго ждать. Пользователи буквально негодуют из-за участия киевского блогера в популярном шоу, которая выбрала между Россией и Украиной страну-агрессора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 20-летнюю Таисию Маламан было решено внести в базу "Миротворец".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 135

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di.rubens, Таисия Онацкая, Таисия Маламан.
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Оскандалившаяся любовью к РФ блогер Di.rubens &quot;вышла на публику&quot; со звездами &quot;Лиги смеха&quot; (видео)
Оскандалившаяся любовью к РФ блогер Di.rubens "вышла на публику" со звездами "Лиги смеха" (видео)
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