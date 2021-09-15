"Я більше заробляла": Саша Бо назвала головну причину сварок з чоловіком

Український блогер зізналася, що завжди хотіла, щоб вони з чоловіком заробляли ще більше.

Ось уже кілька місяців не затихає історія про розлучення найвідомішої Інста-пари України — Олександри (Саші Бо) і Ігоря Пустовіта. Мережа була вражена новиною про їх розставання, адже позиціювали вони себе, як щаслива, практично ідеальна сім’я.

14 вересня на ютуб-каналі відомої телеведучої Маші Єфросиніної вийшло "подвійне" інтерв’ю з Сашею Бо: частина була записана ще до її розлучення, і частина — вже після.

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Як виявилося, сім’я Пустовітів не була такою ідеальною, як вони зображали її в Інстаграм. Пара сварилася, з’ясовувала стосунки, між ними були непорозуміння. І однією з головних причин, через яку Саша та Ігор сварилися, були гроші. Якщо на "початку" їх сімейного життя по заробітку попереду був Ігор, то поступово, розвиваючись, лідерську позицію зайняла Саша.

Блогер зізнається, що коли вона почала заробляти більше ніж чоловік, у неї з’явилося бажання, щоб і він заробляв більше. Саша хотіла, щоб Ігор "підтягнувся" до її фінансового рівня, хоча сам Ігор великої проблеми в цьому не бачив.

Також Саша розповіла, що вони з чоловіком навіть ходили до психологів, щоб налагодити в першу чергу своє ставлення до питання різного заробітку.

Нагадаємо, що Олександра та Ігор Пустовіт прожили в шлюбі понад п'ять років. Разом пара виховує двох синів: 5-річного Данила і 3-річного Євгена. Влітку 2021 року мережа розбурхала новина про їх розлучення, який, як сказав Ігор, назрівав роками.

Також, відзначимо, що після розставання з дружиною, Ігор Пустовіт недовго залишався холостяком — зараз у нього вже нові відносини з 23-річною Ліною Сидор.