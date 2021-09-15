Укр

"Иди на интимную гимнастику": Саша Пустовит призналась, что у них с мужем были проблемы в сексе

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Саша Бо Новость обновлена 15 сентября 2021, 13:48
Саша Бо

Блогер призналась, что была жертвой абьюза со стороны своего супруга Игоря Пустовита.

Известная украинская блогер-миллионник Александра Пустовит, более известная как Саша Бо, и ее супруг Игорь Пустовит разошлись спустя почти пять лет совместной жизни. Сеть была поражена этой новостью, ведь их семья была счастливой и практически идеальной. Однако, как оказалось, это было совсем не так.

В интервью телеведущей Маше Ефросининой Саша рассказала, что чувствовала эмоциональное насилие со стороны своего супруга. Вместе с Машей они выяснили, что Игорь Пустовит обладает самыми распространенными качествами абьюзера.

Александра призналась, что со временем у пары начались проблемы в постели. Саша перестала удовлетворять Игоря в сексе и он начал унижать супругу. Пустовит хотел, чтобы жена пошла в спортзал или на интимную гимнастику, чтобы подтянуться.

"Сказал, Саша у тебя там ведро" — процитировала слова мужа Александра.

Стоит отметить, что Игорь Пустовит уже прокомментировал интервью своей почти экс-жены, в котором она впервые откровенно рассказала об их разводе. Мужчина отрицает все обвинения, звучащие в его сторону, и отмечает, что Саша говорит так, чтобы мотивировать своих подписчиков плохо думать о нем.

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