"Іди на інтимну гімнастику": Саша Пустовіт зізналася, що у них з чоловіком були проблеми в сексі
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Блогер зізналася, що була жертвою аб'юзу з боку свого чоловіка Ігоря Пустовіта.
Відома українська блогер-мільйонник Олександра Пустовіта, більш відома як Саша Бо, і її чоловік Ігор Пустовіт розійшлися через майже п’ять років спільного життя. Мережа була вражена цією новиною, адже їхня сім’я була щасливою і практично ідеальною. Однак, як виявилося, це було зовсім не так.
В інтерв’ю телеведучій Маші Єфросиніній Саша розповіла, що відчувала емоційне насильство з боку свого чоловіка. Разом з Машею вони з’ясували, що Ігор Пустовіт володіє найпоширенішими якостями абʼюзера.
Олександра зізналася, що з часом у пари почалися проблеми в ліжку. Саша перестала задовольняти Ігоря в сексі і він почав принижувати дружину. Пустовіт хотів, щоб дружина пішла в спортзал або на інтимну гімнастику, щоб підтягнутися.
"Сказав, Саша в тебе там відро" — процитувала слова чоловіка Олександра.
Варто зазначити, що Ігор Пустовіт вже прокоментував інтерв’ю своєї майже ексдружини, в якому вона вперше відверто розповіла про їх розлучення. Чоловік заперечує всі звинувачення, які звучать в його сторону, і зазначає, що Саша каже так, щоб мотивувати своїх підписників погано думати про нього.
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