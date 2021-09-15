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Ігор Пустовіт прокоментував гучне інтервʼю дружини Саші Бо: "зіграно і змонтовано красиво"

Автор
Ярослав Жарєнов
Дата публікації
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Зіркова сім'я розпалась зі скандалом Новина оновлена 15 вересня 2021, 00:10
Зіркова сім'я розпалась зі скандалом

Відомий український блогер Ігор Пустовіт (903 тис. підписників в Instagram) прокоментував інтервʼю його дружини Олександри (блогерка Саша Бо, 1,9 млн підписників), в якому дівчина звинуватила його в шантажі та погрозах.

Нагадаємо, найвідоміша інста-пара України знаходиться в процесі розлучення. 30 вересня відбудеться суд — пара не може поділити майно.

У вівторок ввечері Ігор Пустовіт в своєму Instagram опублікував декілька сторіз. 

"Збрехала вперше, щоб мотивувати Вас думати красиво про себе. Збрехала вдруге, щоб мотивувати Вас думати погано про мене", — пише Ігор. — Але віддаю належне — зіграно і змонтовано красиво".

Також зірковий блогер виклав декілька скріншотів повідомлень, які приходять йому і direct.

В інтервʼю Маші Єфросініній Олександра назвала Ігоря своїм найбільшим хейтером.

Як відомо, влітку пара оголосила про розлучення. У Ігоря та Саші є двоє синів.

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