"Ти завдяки мені стала популярною": Саша Бо показала відео, як її принижував чоловік Ігор Пустовіт

Інста-зірка вперше відкрила завісу скандального розлучення

Відома українська блогерка Олександра Пустовіт (Саша Бо, 1,9 млн підписників в Instagram) вперше відверто прокоментувала розлучення зі своїм чоловіком — блогером Ігорем Пустовітом (903 тисячі підписників).

В інтервʼю Маші Єфросініній дівчина зізналась, що проблеми у пари виникли давно, однак довго сімʼя не могла врегулювати фінансову сторону розлучення. Суд у цій справі призначено на 30 вересня.

Саша Бо стверджує, що Ігор Пустовіт принижував її, а також продемонструвала відео їхньої побутової розмови, на якому закадровий голос, схожий на її чоловіка, говорить: "Знаєш, що б було, якби ти не вийшла за мене заміж? Ти б і дальше ходила-шаро*обилась. Ти завдяки мені стала популярною! Свиня ти неблагодарна!".

Блогерка стверджує, що на момент початку відносин вона була студенткою престижного медичного вузу і мала власну квартиру, придбану за гроші заможних батьків.

"Колись він мені купив рекламу у Соні Стужук за 100 доларів. Я цю рекламу не можу 6 років йому відпрацювати", — з сумом стверджує Олександра. — Він мені постійно її згадує: "Я тобі все зробив". Ігор, але я ж тебе про це не просила", — говорить Саша.

На відео цей фрагмент на 01:19:00

"Телеграф" писав, що чутки про розлучення зіркової інста-пари зʼявились ще влітку. В мережі навіть зʼявились фото нової подруги Ігоря Пустовіта.

У пари залишились діти — 5-річний Данило та 3-річний Євген.