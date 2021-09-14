"Ты благодаря мне стала популярной": Саша Бо показала видео, как ее унижал муж Игорь Пустовит

Инста-звезда впервые приоткрыла завесу скандального развода

Известная украинская блогер Александра Пустовит (Саша Бо, 1,9 млн подписчиков в Instagram) впервые откровенно прокомментировала развод со своим мужем — блогером Игорем Пустовитом (903 тыс. подписчиков).

В интервью Маши Ефросининой девушка призналась, что проблемы у пары возникли давно, однако долго семья не могла урегулировать финансовую сторону развода. Суд по этому делу назначен на 30 сентября.

Саша Бо утверждает, что Игорь Пустовит унижал ее, а также продемонстрировала видео их бытового разговора, на котором закадровый голос, похожий на ее мужа, говорит: "Знаешь, что бы было, если бы ты не вышла за меня замуж? Ты бы и дальше ходила Шаро* билась. Ты благодаря мне стала популярной! Свинья ты неблагодарная!".

Блогер утверждает, что на момент начала отношений она была студенткой престижного медицинского вуза и имела собственную квартиру, приобретенную за деньги состоятельных родителей.

"Когда он мне купил рекламу в Сони Стужук за 100 долларов. Я эту рекламу не могу 6 лет ему отработать", — с грустью утверждает Александра. — Он мне постоянно ее вспоминает: "Я тебе все сделал". Игорь, но я тебя об этом не просила", — говорит Саша.

"Телеграф" писал, что слухи о разводе звездной Инста-пары появились еще летом. В сети даже появились фото новой подруги Игоря Пустовита.

У пары остались дети — 5-летний Даниил и 3-летний Евгений.