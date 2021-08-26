Блогерша Софія Стужук показала результати пластики носа: фото до і після

Софія Стужук розповіла, як відновлюється після корекції повік і носа.

Популярна блогер-мільйонник Софія Стужук відходить від пластичної операції, яку вона зробила 16 серпня. Інста-діва вирішила виконати свою "мрію" і підкоригувала кінчик носа і зробила підтяжку повік.

Більше ніж за тиждень Софія показала своїм підписникам в Інстаграм, як виглядає після операції. Дівчина опублікувала кілька відео без фільтрів і косметики, і навіть зняла пластир, під яким поки приховує свого носа.

Блогер зазначила, що ніс ще опухає, тому їй потрібно ще носити пластир, а також над повіками видно шрами від операції, які повинні пройти протягом місяця.

Стужук зазначила, що попри всі незручності зараз, вона дуже задоволена своїми змінами.

"Яка я гарна навіть без фільтрів і косметики" — "скромно" написала Софія.

Нагадаємо, що в березні 2021 року Софія Стужук вже робила пластичну операцію. Блогер збільшила свої груди до четвертого розміру.

"Телеграф" пропонує Вам порівняти, якою була Стужук до пластики носа:

Раніше, "Телеграф" писав, що Софія Стужук провела відпустку на Мальдівах з нідерландським футболістом Акселем Вайц. А до цього їй приписували роман з блогером і ексучасником "Холостячки" Андрієм Шатирко, однак пара заперечує наявність подібного зв’язку, крім дружнього.