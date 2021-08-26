Блогерша София Стужук показала результаты пластики носа: фото до и после

София Стужук рассказала, как восстанавливается после коррекции век и носа.

Популярная блогер-миллионник София Стужук отходит от пластической операции, которую она сделала 16 августа. Инста-дива решила исполнить свою "мечту" и подкорректировала кончик носа и сделала подтяжку век.

Спустя чуть больше недели София показала своим подписчикам в Инстаграм, как выглядит после операции. Девушка опубликовала несколько видео без фильтров и косметики, и даже сняла пластырь, под которым пока скрывает свой нос.

Блогер отметила, что нос еще опухает, поэтому ей нужно еще носить пластырь, а также над веками видны шрамы от операции, которые должны пройти в течение месяца.

Стужук отметила, что несмотря на все неудобства сейчас, она очень довольна своими изменениями.

"Какая я красивая даже без фильтров и косметики" — "скромно" написала София.

Напомним, что в марте 2021 года София Стужук уже делала пластическую операцию. Блогер увеличила свою грудь до четвертого размера.

"Телеграф" предлагает Вам сравнить, какой была Стужук до пластики носа:

Ранее, "Телеграф" писал, что София Стужук провела отпуск на Мальдивах с нидерландским футболистом Акселем Вайц. А до этого ей приписывали роман с блогером и экс-участником "Холостячки" Андреем Шатырко, однако пара отрицает наличие подобной связи, кроме дружеской.