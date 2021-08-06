София Стужук провела романтический завтрак в компании футболиста на берегу океана

Известная украинская блогер София Стужук, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, проводит там время с нидерландским футболистом Акселем Вайц, играющим за амстердамский футбольный клуб "Аякс".

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила сама София на странице в Instagram.

Она разместила в своей ленте фото с романтического ужина в отеле на Мальдивских островах "Sun Siyam Iru Fushi".

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На снимке мать троих детей не одна - рядом с ней 27-летний нидерландский футболист, вратарь аматорской команды ФК "Аякс" Аксель Вайц.

"Оказывается, у блогеров так бывает, что некоторые вещи остаются за кадром. Даже иногда довольно ценные и важные", - подписала свой пост София.

Пока что блогерша не хочет ничего рассказывать о своих отношения с футболистом и говорит, что пусть это "остаётся просто для себя".

Напоминаем, что Софии приписывали роман с популярным блогером и участником шоу "Холостячка" Андреем Шатырко, который 17 июля сказал, что поженится на Стужук.

Также в конце июня Шатырко посвятил в Инстаграме пост детям Софии и выставил с ними фото.