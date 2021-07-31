Пока Шатырко не видит: Стужук "засветилась" на романтическом ужине с неизвестным мужчиной (фото, видео)

Блогер София Стужук, которая заявила, что недовольна результатами пластической операции по увеличению своей груди, сейчас отдыхает на Мальдивах в компании неизвестного мужчины, и, судя по речи, иностранца.

В пятницу, 30 июля, девушка уже побывала на романтическом ужине. Для вечерней трапезы Стужук выбрала белое платье и красивые украшения. Ужин со свидания блогер запечатлела на видео в сториз Инстаграма.

В каких отношениях находится София с красавцем пока неизвестно. Девушка это пока никак не прокомментировала.

Ужин с различными деликатесами и десертом состоялся на берегу океана во время заката.

Напомним, что украинскому блогеру и матери троих прекрасных детишек не перестают приписывать роман с бывшим участником первого сезона проекта "Холостячка", так же блогером и предпринимателем Андреем Шатырко, который сейчас наслаждается отпуском с друзьями в Испании.

View this post on Instagram A post shared by АНДРЕЙ ШАТЫРКО (@andrew_shatyrko)

Отметим, что пара давно позиционируют себя как близкие друзья.