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Пока Шатырко не видит: Стужук "засветилась" на романтическом ужине с неизвестным мужчиной (фото, видео)

Пока Шатырко не видит: Стужук "засветилась" на романтическом ужине с неизвестным мужчиной (фото, видео)
Обновлено 11:13 Сегодня Телеграф

Блогер София Стужук, которая заявила, что недовольна результатами пластической операции по увеличению своей груди, сейчас отдыхает на Мальдивах в компании неизвестного мужчины, и, судя по речи, иностранца.

В пятницу, 30 июля, девушка уже побывала на романтическом ужине. Для вечерней трапезы Стужук выбрала белое платье и красивые украшения. Ужин со свидания блогер запечатлела на видео в сториз Инстаграма.

В каких отношениях находится София с красавцем пока неизвестно. Девушка это пока никак не прокомментировала.

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София Стужук украшения

Ужин с различными деликатесами и десертом состоялся на берегу океана во время заката. 

София Стужук с мужчиной

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Напомним, что украинскому блогеру и матери троих прекрасных детишек не перестают приписывать роман с бывшим участником первого сезона проекта "Холостячка", так же блогером и предпринимателем Андреем Шатырко, который сейчас наслаждается отпуском с друзьями в Испании.

Отметим, что пара давно позиционируют себя как близкие друзья.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Мальдивы, Блогеры, София Стужук, Андрей Шатырко.
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