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Григорий Решетник прокомментировал разрыв Мишиной и Эллерта: "Им бы стать более сдержанными"

Григорий Решетник прокомментировал разрыв Мишиной и Эллерта: "Им бы стать более сдержанными"
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram ellert_a__sashuna_fan

В этом году 16 июля всех поклонников проекта "Холостячка" расстроила новость о том, что их любимая пара Ксения Мишина и Александр Эллерт неожиданно расстались. Тогда в Инстаграме актриса отметила, что этот человек больше не должен иметь никакого отношения к ее жизни и попросила своих подписчиков не задавать лишних вопросов по поводу разрыва. Сам Эллерт отреагировал на это менее драматично.

В интервью изданию "ФАКТЫ" ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка", а с недавних пор и проекта "Україна має талант", Григорий Решетник высказался по поводу разрыва Мишиной и Эллерта, ведь их пара ему очень нравилась и телеведущий надеется, что герои первого сезона проекта еще помирятся.

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"Сложно это прокомментировать. Я не виделся с Сашей и Ксюшей после того, как появилась информация об их расставании. Мне кажется, они слишком эмоциональны. Им бы стать более сдержанными. Но если даже и расстались навсегда, что ж - такова жизнь. Думаю, у них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге и времени, проведенном вместе", - поделился Решетник.

Напомним, что до разрыва отношений возлюбленные исполнили обещания, которое дали еще на проекте, и набили парные тату в виде сердечек.

Ранее "Телеграф" писал, что Александр Эллерт стал победителем первого сезона проекта "Холостячка" в прошлом году. Главная героиня реалити Ксения Мишина предпочла автора студии "Квартал 95" украинскому бизнесмену Алексею Тригубенко.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Григорий Решетник, Холостячка, Ксения Мишина, Александр Эллерт.
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