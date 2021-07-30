Григорий Решетник прокомментировал разрыв Мишиной и Эллерта: "Им бы стать более сдержанными"

В этом году 16 июля всех поклонников проекта "Холостячка" расстроила новость о том, что их любимая пара Ксения Мишина и Александр Эллерт неожиданно расстались. Тогда в Инстаграме актриса отметила, что этот человек больше не должен иметь никакого отношения к ее жизни и попросила своих подписчиков не задавать лишних вопросов по поводу разрыва. Сам Эллерт отреагировал на это менее драматично.

В интервью изданию "ФАКТЫ" ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка", а с недавних пор и проекта "Україна має талант", Григорий Решетник высказался по поводу разрыва Мишиной и Эллерта, ведь их пара ему очень нравилась и телеведущий надеется, что герои первого сезона проекта еще помирятся.

"Сложно это прокомментировать. Я не виделся с Сашей и Ксюшей после того, как появилась информация об их расставании. Мне кажется, они слишком эмоциональны. Им бы стать более сдержанными. Но если даже и расстались навсегда, что ж - такова жизнь. Думаю, у них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге и времени, проведенном вместе", - поделился Решетник.

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View this post on Instagram A post shared by Эллерт Александр (@ellert_a)

Напомним, что до разрыва отношений возлюбленные исполнили обещания, которое дали еще на проекте, и набили парные тату в виде сердечек.

Ранее "Телеграф" писал, что Александр Эллерт стал победителем первого сезона проекта "Холостячка" в прошлом году. Главная героиня реалити Ксения Мишина предпочла автора студии "Квартал 95" украинскому бизнесмену Алексею Тригубенко.