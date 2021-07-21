"У меня появился еще один телевизионный ребенок": Григорий Решетник стал ведущим нового сезона "Україна має талант"

Популярное шоу талантов "Україна має талант" вновь возвращается на экраны спустя 4 года "затишья". О запуске нового сезона проекта сообщил известный телеведущий Григорий Решетник, который и станет "у руля" шоу в 2021 году.

Об этом Решетник сообщил у себя на странице в Инстаграм.

"У меня появился еще один телевизионный ребенок" - написал телеведущий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia решили подготовить особый подарок для всей страны и запустить новый сезон легендарного проекта "Україна має талант". Премьера шоу состоится осенью 2021 года на телеканале "СТБ".

Организаторы обещают, что это будет особый, инновационный сезон, на сцену которого выйдет много талантливых украинцев. Зрители увидят невероятные таланты в различных жанрах, уникальные номера с использованием новейших технологий, легендарные возвращения любимых героев и новые имена.

Ранее, "Телеграф" писал, что на 34 году жизни скончался финалист проекта "Україна має талант 7" - цимбалист Петр Сказкив. У музыканта был рак легких.