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В 33 года умер финалист шоу "Україна має талант" Петр Сказкив

В 33 года умер финалист шоу "Україна має талант" Петр Сказкив
Обновлено 20:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В четверг, 4 февраля, от рака легких умер 33-летний цимбалист, финалист седьмого сезона шоу "Україна має талант" Петр Сказкив.

Об этом пишет "Репортер", ссылаясь на сообщение предпринимательницы Наталии Кульчицкой в Facebook. Также печальную новость изданию подтвердил председатель Ворохтянской общины Олег Дземьюк.

В декабре 2020 года музыкант сообщил, что болен раком легких.

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"Здравствуйте, друзья! На сегодняшний день я имею серьезные проблемы со здоровьем. 1.5 месяца назад я попал в больницу с пневмонией, а впоследствии врачи диагностировали у меня Плоскоклеточный рак легких G2. Прошу всех, кто имеет возможность о помощи, финансовую и моральную поддержку. Вместе мы сила, и я верю, что объединившись мы преодолеем все невзгоды", - писал тогда Петр.

К сожалению, спасти жизнь молодого парня не удалось.

Петр сказки родился в Ворохте 15 мая 1987 года. Играть его научил отец. Цимбалист прославился на всю страну, став финалистом шоу на телеканале СТБ "Україна має талант 7". Среди проектов Сказкива также был рок-коллектив. Группа называется "Джарап", что с гуцульского диалекта переводится как "можжевельник".

"Телеграф" собрал видео выступлений Петра Сказкива на шоу "Україна має талант 7":

В шестом сезоне участвовал детский ансамбль "Петрос", которым руководил Сказкив. Также в шоу участвовали и отдельные его ученики.

 

Стоить добавить, что в 2019 году в Германии пропала звезда проекта "Україна має талант", танцовщица Алла Клишта. В июне ее тело было обнаружено местной полицией.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 257

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Онкология, Смерти, Україна має талант, Альманах 2021, Петр Сказкив.
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