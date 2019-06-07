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Тело погибшей звезды "Україна має талант" нашли в Германии
Тело погибшей звезды "Україна має талант" нашли в Германии

Тело погибшей звезды "Україна має талант" нашли в Германии

Тело погибшей звезды "Україна має талант" нашли в Германии
15:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Об этом сообщает британский таблоид The ​​Daily Mail

Европейские и отечественные СМИ взорвались новостью: в Германии нашли тело украинки Аллы Клишты. Танцовщица, которая в свое время засветилась в развлекательном шоу "Украина имеет талант", умерла в возрасте 33 лет. Правоохранители пока расследуют жестокое убийство девушки.

Пропала украинка Алла Клишта конце апреля 2019 года. Обнаружили это коллеги танцовщицы, которые ожидали ее на запланированном выступлении во Франкфурте. Когда Алла не приехала на шоу и не отвечала на звонки, коллеги обратились за помощью к правоохранителям.

За несколько недель поисковых действий полиция установила, что Аллу Клишту жестоко убили в Германии, а тело девушки выбросили на юго-западе страны. Украинку нашли мертвой 18 мая, однако только теперь стало известно о жутком преступлении.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали убийства и не разглашают ужасных подробностей. Известно только то, что в преступлении подозревают бывшего бойфренда Аллы Клишты. Его имя на время следствия тоже не сообщают, отмечая лишь возраст предполагаемого убийцы - 30 лет.

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На официальной странице девушки в Twitter удалили все последние сообщения танцовщицы и фото. Вероятно, это сделали правоохранители или родственники украинки. В сети остались только снимки, датированные 2012 годом.

Убийство украинки Аллы Клишты: что известно о танцовщице

Талантливая украинка эмигрировала в Германию более 8 лет назад. Именно в этой европейской стране Алла Клишта не только работала, но и устраивала свою личную жизнь. О решении выехать за границу украинка не рассказывала никому и уже из Германии сообщила родителям об этом. По ее словам, причиной для эмиграции было сложное материальное положение семьи.

"Мои родители вышли на пенсию, поэтому стало очень трудно материально. Я приняла решение поехать за границу", - рассказала Алла Клишта.

В 2011 году танцовщица впервые вышла на украинскую сцену. Сделала она это в шоу "Украина имеет талант". До этого Алла Клишта выступала на сцене немецкого и румынского аналогов проекта.

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В общем Алла Клишта могла похвастаться большими успехами. Она является рекордсменом Украины по количеству одновременно раскрученных обручей: танцовщица прокрутила 102 хула-хупа, вес которых составил 20 килограммов.

На смерть Аллы Клишты отреагировали представители "Украина имеет талант". Они создали ролик, в котором показали все комментарии девушки на проекте и ее эффектные выступления.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов поступил в клинику в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали сильный ожог пищевода.

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Германия, Убийство, Україна має талант, Альманах-2019, Алла Клишта, Украинская танцовщица.
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