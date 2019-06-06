Умер известный украинский писатель Юрий Мушкетик

Новости культуры: Украинский писатель, Герой Украины Юрий Мушкетик ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Об этом на своей странице на Facebook сообщил публицист Михаил Сидоржевский со ссылкой на дочь писателя Лесю.

Причины смерти Мушкетика не называются.

Писатель родился в 1929 году на Черниговщине. В 1953 году закончил Киевский национальный университет имени Шевченко, а затем еще три года учился в аспирантуре. С 1956 года писатель работал заместителем редактора и главным редактором журнала "Дніпро". В 1986-2001 гг. - председатель Национального союза писателей Украины.

Мушкетик известен как автор повестей "Семен Палий", "Черный хлеб", "Боль", "Суд", романов "Гайдамаки", "Сердце и камень", "Яса", "Последний гетман" и многих других произведений.