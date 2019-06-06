Бари Алибасова выпишут из больницы не раньше месяца

Новости шоу бизнеса: Об этом рассказала подруга артиста Марият Мухина.

Мухина отметила, что врач не хочет давать никаких прогнозов по поводу состояния Алибасова. О здоровье Алибасова могут сказать его родственники, в частности, сын. Однако они до сих пор находятся в шоке и не готовы давать какие-либо комментарии.

Подруга основателя группы "На-На" отметила, что выписка Алибасова станет возможна не раньше, чем через месяц. А вот самостоятельно есть при хорошем положении дел он сможет уже через 21 день. Именно к этому моменту могут зажить язвы.

"Бари сейчас выздоровеет и все скажет", - заявила она.

По словам Мухиной, Алибасову назначат строгую диету. Есть можно будет только все паровое и протертую пищу.

Напомним, ранее сообщалось, что Алибасов впал в кому.