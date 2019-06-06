Ушел из жизни известный российский актер

Новости шоу бизнеса: Последнее время Александр Кузнецов проживал в США.

6 июня на 60 году жизни скончался российский актер Александр Кузнецов, сыгравший в фильмах "Джек Восьмеркин - американец", "Парад планет", "Бой с тенью" и сериале "Глухарь".

Об этом на личной странице в Instagram сообщил народный артист России, актер театра и кино Эммануил Виторган.

"Сегодня... в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами!!! Ты Так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой Ты наш!!! Земля тебе пухом... Эммануил Ирина и все, кто тебя любит", - написал актер, приложив к своему посту фото Кузнецова.

Как рассказал актер Денис Бондарков, его близкий друг, Александр Кузнецов долгое время боролся с онкологией. В свою очередь, родные Кузнецова отказались от комменатариев.

За годы карьеры Александр Кузнецов сыграл более чем в 70 фильмах. В его фильмографию вошли картины "Комедия строгого режима", "Две стрелы. Детектив каменного века", сериалы "Метод Фрейда", "Гадалка", "Глухарь", а также столь известные американские сериалы как "Беверли-Хиллз, 90210" и "Санта-Барбара".