Погибла трансгендерная певица Sophie, которая работала с Мадонной и Charli XCX

Шотландский музыкант, продюсер, певица, автор песен и диджей Софи Ксеон, более известная как Sophie, умерла в субботу, 30 января, в результате несчастного случая. Артистке было всего 34 года.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что певица погибла от потери крови в Афинах, Греция, когда "засмотрелась на полную луну", "поскользнулась и упала".

Софи Ксеон являлась трансгендерной певицей. Она работала с такими мировыми артистами, как Мадонна, Charli XCX, Vince Staples, Let's Eat Grandma, Kim Petras, Flume, Namie Amuro и Itzy. Известна своими синтезированными и "гиперкинетическими" композициями, такими как Bipp (2013) и Lemonade (2014).

Ее сборник Product вышел в 2015, а дебютный альбом, Oil of Every Pearl's Un-Insides, который был номинирован на премию Грэмми в категории Лучший танцевальный/электронный альбом (2018).

В сети знаменитые артисты отдают дань уважения творчеству погибшей Софи..

Британский певец Сэм Смит: "Мир потерял ангела. Настоящий провидец и икона нашего поколения. Твой свет будет продолжать вдохновлять многих для будущих поколений. Думаю о семье и друзьях Софи в это трудное время".

Музыкант Келли Ли Оуэнс: "Спасибо за творения, которые ты оставила нам в этом мире".

Английская модель-трансгендер и активистка Манро Бергдорф: "Наше сообщество потеряло икону, первопроходца и яркий свет. Убитое горем. СОФИ, тебя будет не хватать. Спасибо, что поделилась с нами своим талантом. Надеюсь, однажды мы встретимся снова. Покойся с миром, сестра".

