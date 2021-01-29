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Самоубийство Шаляпина: мать погибшего комика поделилась деталями последнего разговора с ним

Самоубийство Шаляпина: мать погибшего комика поделилась деталями последнего разговора с ним
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Фото: instagram Александра Шаляпина

В понедельник, 25 января, российский актер и комик Александр Шаляпин был найден мертвым. 41-летний мужчина покончил жизнь самоубийством.

Мать покойного стендапера рассказала в беседе с "Пятым каналом" о последнем разговоре с сыном. По словам женщины, Александр говорил, что считает себя счастливым человеком.

"Я с ним все время разговаривала, до последнего дня. Он мне все время говорил: "Мама, я счастливый человек". Друзей своих любил. Когда у них не было концертов, говорил: "Мама, стендап всегда будет, они (юмористы - ред.) всегда будут любимыми", - поделилась мать погибшего степдам-комика.

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Женщина заявила, что ее сын прожил счастливую жизнь: Александр объездил практически весь мир, его часто приглашали на выступления в разные города России.

Также она обратилась к тем артистам, которые пока не могут избавиться от пагубных привычек, ведь ее сын страдал от алкоголизма последние 20 лет своей жизни: "Поймите, вы народу нужны, народу не нужны дешевые выступления!".

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Как ранее писал "Телеграф", в четверг, 28 января, состоялась церемония прощания с российским комиком Александром Шаляпиным, на которую пришли самые близкие друзья и коллеги артиста. Родственники кремировали Шаляпина, таким образом исполнив его волю.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Самоубийство, Александр Шаляпин.
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