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Известный актер и стендапер Александр Шаляпин покончил с собой

Известный актер и стендапер Александр Шаляпин покончил с собой
Обновлено 09:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram

25 января стало известно о смерти известного российского комика Александра Шаляпина.

Стендапера нашла рано утром его супруга, вернувшись с дачи. Женщина вызвала скорую и полицию. По предварительной версии, Александр сам свел счеты с жизнью. Однако правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Супруга Шаляпина сообщила, что Александр уже на протяжении 20 лет злоупотребляет алкоголем и находился на лечении в клинике. Почему 41-летний комик решил оборвать свою жизнь - непонятно.

Поклонники юмора Шаляпина на его странице в Instagram выражают слова соболезнования. "Зачем же так, даже в голове не укладывается... Покойся с миром!»; «Как страшно и больно. Молодой мужчина добровольно расстается с жизнью. Сил близким и терпения", — пишут в сети.

Александр Шаляпин - киноактер, артист жанра стенд-ап камеди, участник “Stand Up Show” (Камеди клаб). На его счету участие не только комедийных шоу, но и роли в различных кинопроектах, среди которых “Бумер: Фильм второй”, “Универ. Новая общага”, “Мужские каникулы”, “Карпов”.

 
 
 
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Публикация от Александр Шаляпин (@shalyap_in)

Родился комик 6 мая 1979 года в Люберцах. С 13 лет занимался в театральной студии, затем начал играть в КВН и получил свои первые роли в кино. В 2001 году Шаляпин окончил актерский факультет Самарской Государственной Академии Культуры и Искусств.

После всю свою жизнь Александр посвятил творчеству.

 
 
 
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Публикация от Александр Шаляпин (@shalyap_in)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александр Шаляпин (@shalyap_in)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александр Шаляпин (@shalyap_in)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Александр Шаляпин (@shalyap_in)

Ранее, “Телеграф” писал, что российский актер Дмитрий Гусев был найден мертвым в своей машине в Москве. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Смерть, Комик, Александр Шаляпин.
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