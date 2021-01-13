Актер из сериала "Склифософский" найден мертвым в Москве

13 января 2021 года в Москве в собственной машине был найден мертвым российский актер Дмитрий Гусев. По предварительным данным, у него остановилось сердце. Следователи и медики продолжают выяснять точные обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что артист потерял сознание, когда был за рулем. Дорожные рабочие заметили "газовавшую" машину на парковке и вызвали скорую и полицию. Но было уже слишком поздно, 45-летний Гусев скончался.

Телеграм-канал Mash добавил, что тело актера доставали из машины с помощью МЧС — разбив стекла.

Дмитрий Гусев - российский актер кино и театра, известный ролями в таких фильмах и сериалах как "Глухарь", "Воронины", "Папины дочки", "Склифосовский", "Физрук", фильмах "Слуга государев"", "Анна Каренина" и "Последний рубеж".

Ранее, "Телеграф" сообщал, что скончался исполнитель песни Обручальное кольцо - Владимир Ефименко.