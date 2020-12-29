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Ушел из жизни солист ВИА «Лейся, песня» Владимир Ефименко

Ушел из жизни солист ВИА «Лейся, песня» Владимир Ефименко
Обновлено 11:21 Сегодня Телеграф

28 декабря 2020 года не стало солиста ВИА «Лейся, песня», исполнителя песни «Обручальное кольцо» Владимира Петровича Ефименка. Артист ушел на 67 году жизни.

Печальную новость сообщили представители ансамбля в Инстаграм.

«Умер честный, порядочный, жизнерадостный и светлый человек. Таким мы его запомним навсегда» - пишут в публикации солисты ВИА «Лейся, песня».

Причина смерти артиста не уточняется.

 
 
 
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Публикация от ВИА «Лейся­, песня» 46 лет (@via_leisya_pesnya)

Владимир Ефименко - советский и российский эстрадный певец и исполнитель, солист легендарного советского вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня» в золотом составе 1977-1981 г.

Ефименко впервые исполнил хиты, ставшие шлягерами - «Обручальное кольцо», «Родная земля» и «Прощай».

Ранее, "Телеграф" сообщал, что звезду «Служебного романа» Алису Фрейндлих экстренно госпитализировали.

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Смерть, Владимир Ефименко, Альманах 2020, Лейся песня.

Автор:

Телеграф
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