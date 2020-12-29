Ушел из жизни солист ВИА «Лейся, песня» Владимир Ефименко

28 декабря 2020 года не стало солиста ВИА «Лейся, песня», исполнителя песни «Обручальное кольцо» Владимира Петровича Ефименка. Артист ушел на 67 году жизни.

Печальную новость сообщили представители ансамбля в Инстаграм.

«Умер честный, порядочный, жизнерадостный и светлый человек. Таким мы его запомним навсегда» - пишут в публикации солисты ВИА «Лейся, песня».

Причина смерти артиста не уточняется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВИА «Лейся­, песня» 46 лет (@via_leisya_pesnya)

Владимир Ефименко - советский и российский эстрадный певец и исполнитель, солист легендарного советского вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня» в золотом составе 1977-1981 г.

Ефименко впервые исполнил хиты, ставшие шлягерами - «Обручальное кольцо», «Родная земля» и «Прощай».

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