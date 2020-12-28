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Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом: что известно о состоянии артистки

Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом: что известно о состоянии артистки
13:21 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

25 декабря звезду «Служебного романа» Алису Фрейндлих экстренно госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга. Диагноз подтвердил у артистки коронавирус. Об этом сообщил телеграмм-канал LIFE SHOT.

На фоне заболевания у народной артистки СССР развилась пневмония, после чего, 28 декабря, ее перевели в реанимацию. Сообщается, что у Фрейндлих 80% поражения легких, хотя на утро 25 декабря было 36%.

Фрейндлих подключили к аппарату для неинвазивной вентиляции легких.

Позже, телеграмм-канал Mash на Мойке уточнил информацию, по поводу состояния актрисы.

Алиса Бруновна находится в сознании, и не на ИВЛ. Несмотря на стабильно тяжёлое состояние, прогнозы врачей оптимистичные. Актриса лежит в отдельной палате и уже интересуется, можно ли покурить.

Алиса Бруновна Фрейндлих – народная артистка СССР, советская и российская актриса театра и кино. Наиболее известна ролями в таких фильмах, как: "Служебный роман", "Д'артаньян и три мушкетера", "Агония", "Семейное счастье".

Стоит отметить, что Фрейнлих поддерживает политику в отношении Украины и аннексию Крыма. Занесена в базу "Миротворец".

Ранее, «Телеграф» сообщал, что украинская ведущая Василиса Фролова заболела COVID-19.

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Актриса, Коронавирус, Алиса Фрейндлих.

Автор:

Телеграф
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