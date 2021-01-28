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Что случилось, то случилось: в Москве простились со стендапером Александром Шаляпиным (видео)

Что случилось, то случилось: в Москве простились со стендапером Александром Шаляпиным (видео)
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф

В четверг, 28 января, на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с известным российским комиком Александром Шаляпиным, который совершил самоубийство в понедельник, 25 января.

Об этом сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".

На церемонию пришли его друзья-комики - Руслан Белый, Павел Дедищев, Сергеич и другие.

Во время прощания, выступил врач, который лечил Шаляпина от алкоголизма. По его словам, стендапер сам пришел к нему и сказал, что бросил наркотики, но не может остановиться пить. В терапевтической группе Александр был самым веселым, правда, в последнее время у него начались срывы, а потом "что случилось, то случилось".

На кадрах, обнародованных в Telegram-канале видно, как друзья и родственники по очереди подходят к гробу артиста, чтобы проститься с ним.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российский актер Дмитрий Гусев был найден мертвым в своей машине в Москве.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Москва, Похороны, Видео, Троекуровское кладбище, Александр Шаляпин.
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