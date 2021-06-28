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"Забились любовью": Решетник намекнул на скорую свадьбу Мишиной и Эллерта

"Забились любовью": Решетник намекнул на скорую свадьбу Мишиной и Эллерта
Обновлено 14:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Первая украинская "Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник, комик Александр Эллерт, несмотря на многие слухи в сети об их расставании продолжают быть вместе. На своих страницах в Инстаграм пара периодически делится со своими подписчиками подробностями своих отношений. 

Еще во время проекта "Холостячка" Эллерт предложил Мишиной сделать парные тату и даже разработал эскизы, но тогда актриса отказалась. А после финала поклонники пары только и ждали, исполнит ли пара обещанное. 

И таки исполнили. На своих страницах в соцсетях пара поделилась милым снимком своих ножек, на которых красовались маленькие тату в виде сердечек: у Ксении красное, а у Саши - зеленое.

"По традиции прислали друг другу наши сердечки. Навсегда" - написала Ксения.

 
 
 
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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

"Забились любовью" - ответил Александр.

 
 
 
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Публикация от Эллерт Александр (@ellert_a)

Несменный ведущий шоу "Холостяк/Холостячка" Григорий Решетник один из представителей "армии" фанов пары, которые ждут, когда же Саша и Ксюша наконец-то объявят о своей свадьбе. В комментариях под постом Эллерта, телеведущий намекнул, что "праздник приближается" и прикрепил несколько смайликов жениха и невесты, намекая на свадьбу. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Александр Эллерт и Ксения Мишина заинтриговали своих поклонников беременным фото, которое позже оказалось неудачной шуткой.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 244

Все по теме:

Актриса, Тату, Григорий Решетник, Холостячка, Ксения Мишина, Александр Эллерт.
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