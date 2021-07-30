Ирина Федишин готовится ко второй свадьбе на Мальдивах, представив новые фото с мужем и совместный клип (видео)

Украинская певица Ирина Федишин, которая ранее поделилась фото со своего школьного выпускного, в четверг, 29 июля, отметила с мужем Виталием Човныком важную дату - 15 лет со дня свадьбы.

"Благодарна Богу за все, что он мне дает. Благодарна, что Он послал в мою жизнь такого человека, как Виталий. Виталик, люблю тебя! С тобой я любимая жена, счастливая мама и певица, которая имеет большое количество поклонников! Ты делаешь меня счастливой! Спасибо, тебе за все! Спасибо, что ты есть!", - написала 34-летняя артистка на своей официальной странице в Инстаграме.

Федишин опубликовала серию семейных фото в свадебных нарядах, в которых позировали супруги вместе с сыновьями: 10-летним Юрием и 5-летним Олегом.

View this post on Instagram A post shared by Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Накануне годовщины на официальном YouTube-канале исполнительницы появился клип на песню "Не кохав", текст к которой супруги написали вместе, а также спели вдвоем. На кадрах показан бэкстейдж свадебной фотосессии.

Ранее Ирина Федишин призналась, что вторую свадьбу с мужем планирует провести на Мальдивах. Поэтому певица подсадила Виталия Човныка на спорт и правильное питание, чтобы привестись в форму к торжественному событию.