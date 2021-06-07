"Очень большая свадьба": Ирина Федишин рассказала, почему ее супруг начал активно худеть

Известная украинская певица Ирина Федишин и ее супруг-продюсер Виталий Човнык в 2021 году отмечают 15-ю годовщину со свадьбы. В честь хрустальной свадьбы они решили приготовить грандиозный сюрприз и провести церемонию бракосочетания еще раз, только уже на Мальдивах.

Об этом артистка рассказала Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь".

Федишин отметила, что семья активно готовится к этому событию. Она даже подсадила мужа на спорт и правильное питание. Ирина следит, чтобы Виталий "не таскал домой тортики" и не ел после 6. Супруг певицы уже может похвастаться первыми результатами - он сбросил 11 кг.

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Особых подробностей о второй свадьбе Федишин не раскрыла, однако отметила, что "это будет не просто семейно-родственная свадьба, а очень большая свадьба".

Ранее, "Телеграф" писал, что Ирина Федишин поделилась архивным фото со своего выпускного вечера в школе.