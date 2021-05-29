"Узнали?": Ирина Федишин показала, как выглядела на свой выпускной (фото)

Наступает пора выпускных и на многих звезд украинского шоу-бизнеса "нападает" ностальгия по школьным временам. Одной из таких звезд стала украинская певица Ирина Федишин.

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала архивный снимок, который был сделан на ее школьный выпускной.

"Поздравляю с завершением учебного года. Мой выпускной вечер. Узнали?" - подписала фото Ирина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

На снимке, артистка стоит в компании своих одноклассниц. На ней обтягивающее платье, с вырезами на боках, и разрезом, вероятно салатового или желтого цвета. Из-за того, что снимок перефотографировали, сложно понять, какой цвет платья на самом деле.

Ранее, "Телеграф" писал, что украинская певица Ирина Федишин опубликовала снимки без макияжа.