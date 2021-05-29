Скачать
Суббота, 29.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Вакцинация от COVID-19 в МВЦ в Киеве: что важно знать желающим сделать прививку
Вакцинация от COVID-19 в МВЦ в Киеве: что важно знать желающим сделать прививку
В Украине открыли Центры массовой вакцинации от коронавируса: на входах образовались очереди (видео)
В Украине открыли Центры массовой вакцинации от коронавируса: на входах образовались очереди (видео)
"Поведение Беларуси - это многоходовая игра Путина": генерал объяснил, как Киев должен реагировать на поступки Лукашенко
"Поведение Беларуси - это многоходовая игра Путина": генерал объяснил, как Киев должен реагировать на поступки Лукашенко
Лето начнется с обильных дождей: синоптики дали прогноз погоды на июнь
Лето начнется с обильных дождей: синоптики дали прогноз погоды на июнь

"Узнали?": Ирина Федишин показала, как выглядела на свой выпускной (фото)

"Узнали?": Ирина Федишин показала, как выглядела на свой выпускной (фото)
Обновлено 15:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Наступает пора выпускных и на многих звезд украинского шоу-бизнеса "нападает" ностальгия по школьным временам. Одной из таких звезд стала украинская певица Ирина Федишин

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала архивный снимок, который был сделан на ее школьный выпускной. 

"Поздравляю с завершением учебного года. Мой выпускной вечер. Узнали?" - подписала фото Ирина. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

На снимке, артистка стоит в компании своих одноклассниц. На ней обтягивающее платье, с вырезами на боках, и разрезом, вероятно салатового или желтого цвета. Из-за того, что снимок перефотографировали, сложно понять, какой цвет платья на самом деле. 

Ранее, "Телеграф" писал, что украинская певица Ирина Федишин опубликовала снимки без макияжа. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 276

Все по теме:

Фото, Певица, Выпускной, Ирина Федишин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спустя несколько недель поисков в Турции нашли тело пропавшей альпинистки из Одессы: как она погибла
02 "Сожрали Наташку": Поклонская покинула ряды партии Путина и пообещала "надеть китель" (видео)
03 Путин не смог описать ситуацию с задержанием самолета в Беларуси, но ему на помощь пришел Лукашенко (видео)
04 Путин будет давить на Байдена, вопрос Украины для него критически важен: чего ждать от саммита президентов США и России
05 "Его уход – серьезная потеря": генерал армии Украины рассказал, кем был умерший в Египте Виктор Гвоздь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин будет давить на Байдена, вопрос Украины для него критически важен: чего ждать от саммита президентов США и России
Путин будет давить на Байдена, вопрос Украины для него критически важен: чего ждать от саммита президентов США и России
Под Днепром грузовик подмял под себя вылетевшую на встречку Toyota: много погибших (фото)
Под Днепром грузовик подмял под себя вылетевшую на встречку Toyota: много погибших (фото)
Бежала от &quot;русского мира&quot; по минному полю: появилось видео со сбежавшей из Горловки девушкой
Бежала от "русского мира" по минному полю: появилось видео со сбежавшей из Горловки девушкой
&quot;Спасибо вам за все, что вы делаете&quot;: герцогиня Кембриджская вакцинировалась от коронавируса
"Спасибо вам за все, что вы делаете": герцогиня Кембриджская вакцинировалась от коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь