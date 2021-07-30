София Стужук хочет переделать свои "порноактрисские сиськи" (фото)

Известный украинский блогер София Стужук призналась, что сильно недовольна своими новыми грудными имплантами. Напомним, что пластическую операцию по увеличению груди до четвертого размера мама троих детей сделала в марте этого года в Стамбуле (Турция).

"Очень хочу переделать эти порноактрисские сиськи (они ужасно ненатуральные и мне не нравятся и я ужасно недовольна результатом)", - рассказала девушка в сториз Инстаграма.

Блогер поделилась с подписчиками, что считает сейчас свою грудь очень большой, а сами импланты слишком высоко посажены.

"И с боку они прям огромные мячики. Не так, чтоб я за натуральность, но хотелось бы, чтобы они выглядели естественнее. Чувствую себя резиновой куклой", - призналась Стужук.

Ранее София делилась со своими 5,5 миллионами фолловерами, что очень довольна результатом и даже показала фото груди до и после операции.

После операции блогер похвасталась, что попала на обложку мужского журнала Playboy, но на фото девушка позирует еще со своими натуральными грудями.

Напомним, что Стужук активно приписывают роман с бывшим участником первого сезона проекта "Холостячка" Андреем Шатырко несмотря на то, что пара давно позиционируют себя как близкие друзья.