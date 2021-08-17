Укр

"Исполнила еще одну мечту": София Стужук снова легла под нож пластического хирурга

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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"Исполнила еще одну мечту": София Стужук снова легла под нож пластического хирурга Новость обновлена 17 августа 2021, 15:11
София Стужук

Блогер София Стужук опубликовала несколько видео с больничной палаты.

Популярная блогер-миллионник София Стужук решила не останавливаться только на пластике груди, которую увеличила до четвертого размера в марте 2021 года.

На своей странице в Инстаграм инста-дива опубликовала фото, на которой видно, что она лежит в больнице под капельницей.

Позже София "успокоила" своих фолловеров новым видео, на котором сообщила, что с ней все хорошо и она чувствует себя чудесно. Стоит отметить, что о пластике "говорит" забинтованный нос блогера. Стужук легла под нож хирурга, чтобы сделать ринопластику и блефаропластику (подкорректировать кончик носа и сделать подтяжку век).

"Исполнила еще одну маленькую мечту" — добавила София.

А проводил операцию Софии известный украинский пластический хирург, экс-супруг певицы Славы Каминской, Эдгар Каминский.

Напомним, что ранее Стужук вернулась в Украину после отпуска на Мальдивах, где отдыхала с нидерландским футболистом Акселем Вайц. Также, ранее, Софье приписывали роман с блогером и экс-участником "Холостячки" Андреем Шатырко, однако  пара отрицает наличие подобной связи, кроме дружеской.

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