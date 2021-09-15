Игорь Пустовит прокомментировал громкое интервью жены Саши Бо: "сыграно и смонтировано красиво"
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Известный украинский блоггер Игорь Пустовит (903 тыс. Подписчиков в Instagram) прокомментировал интервью его жены Александры (блогера Саши Бо 1,9 млн подписчиков), в котором девушка обвинила его в шантаже и угрозах.
Напомним, самая известная Инста-пара Украины находится в процессе развода. 30 сентября состоится суд — пара не может поделить имущество.
Во вторник вечером Игорь Пустовит в своем Instagram опубликовал несколько сториз.
"Соврала впервые, чтобы мотивировать Вас думать красиво о себе. Соврала во второй раз, чтобы мотивировать Вас думать плохо обо мне", — пишет Игорь. — Но отдаю должное — сыграно и смонтировано красиво".
Также звездный блогер выложил несколько скриншотов сообщений, которые приходят ему в direct.
В интервью Маши Ефросининой Александра назвала Игоря своим самым большим хейтером.
Как известно, летом пара объявила о разводе. У Игоря и Саши есть двое сыновей.
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