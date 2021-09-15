Укр

Игорь Пустовит прокомментировал громкое интервью жены Саши Бо: "сыграно и смонтировано красиво"

Автор
Ярослав Жаренов
Дата публикации
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Автор
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Звездная семья распалась со скандалом Новость обновлена 15 сентября 2021, 00:10
Звездная семья распалась со скандалом

Известный украинский блоггер Игорь Пустовит (903 тыс. Подписчиков в Instagram) прокомментировал интервью его жены Александры (блогера Саши Бо 1,9 млн подписчиков), в котором девушка обвинила его в шантаже и угрозах.

Напомним, самая известная Инста-пара Украины находится в процессе развода. 30 сентября состоится суд — пара не может поделить имущество.

Во вторник вечером Игорь Пустовит в своем Instagram опубликовал несколько сториз.

"Соврала впервые, чтобы мотивировать Вас думать красиво о себе. Соврала во второй раз, чтобы мотивировать Вас думать плохо обо мне", — пишет Игорь. — Но отдаю должное — сыграно и смонтировано красиво".

Также звездный блогер выложил несколько скриншотов сообщений, которые приходят ему в direct.

В интервью Маши Ефросининой Александра назвала Игоря своим самым большим хейтером.

Как известно, летом пара объявила о разводе. У Игоря и Саши есть двое сыновей.

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