Саша Пустовит впервые высказалась о разводе с мужем - вышло ее интервью Маше Ефросининой

Девушка утверждает, что муж ее шантажирует, и она вынуждена защищаться

Известная украинская блогер Александра Пустовит (Саша Бо) впервые прокомментировала свой развод с Игорем Пустовитом.

Ее двухчасовое интервью с Машей Ефросининой вышло во вторник, 14 сентября, на YouTube.

Отмечается, что во время разговора они подняли темы воспитания, пластической операции Александры, секреты популярности ее в соцсетях, обсудили обратную сторону брака, которую не было видно подписчикам, и многое другое.

Также Саша Бо написала об этом пост в Инстаграме, где заявила, что комментирует развод "в первый и последний раз".

По ее словам, отношения с Игорем "катились в пропасть" давно, но она позволяла себе только плакаться близким, а сейчас просто вынуждена публично защищаться от бывшего и слухов, которые он распускает.

Девушка утверждает, что Пустовит шантажирует ее разглашением секретов, чтобы она подписала все документы и изменила фамилию, в то время как даже враги ее поддерживают.

Заметим, что Александра и Игорь Пустовит прожили в браке более пяти лет и стали родителями двух чудных сыновей. Об их разводе первые слухи пошли летом, после чего блогеры подтвердили их, но воздерживались от комментариев, чтобы не "устраивать шоу".

Стоит заметить, что Игорь Пустовит недолго оставался свободным после расставания с женой — сейчас у него уже новые отношения с 23-летней Линой Сидор.