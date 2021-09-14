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Саша Пустовіт вперше висловилася про розлучення з чоловіком — вийшло її інтерв’ю Маші Єфросиніній

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
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Раніше Саша Бо відмовлялася виносити сміття з хати на публіку Новина оновлена 14 вересня 2021, 23:11
Раніше Саша Бо відмовлялася виносити сміття з хати на публіку

Дівчина стверджує, що чоловік її шантажує, і вона змушена захищатися

Відома українська блогер Олександра Пустовіт (Саша Бо) вперше прокоментувала своє розлучення з Ігорем Пустовітом.

Її двогодинне інтерв’ю з Машею Єфросиніною вийшло у вівторок, 14 вересня, на YouTube.

Відзначається, що під час розмови вони підняли теми виховання, пластичної операції Олександри, секрети популярності її в соцмережах, обговорили зворотну сторону шлюбу, яку не було видно підписникам, і багато іншого.

Також Саша Бо написала про це пост в Інстаграм, де заявила, що коментує розлучення "в перший і останній раз".

За її словами, відносини з Ігорем "котилися в прірву" давно, але вона дозволяла собі тільки плакатися близьким, а зараз просто змушена публічно захищатися від колишнього і чуток, які він розпускає.

Дівчина стверджує, що Пустовіт шантажує її розголошенням секретів, щоб вона підписала всі документи і змінила прізвище, в той час як навіть вороги її підтримують.

Зауважимо, що Олександра та Ігор Пустовіт прожили в шлюбі більше п’яти років і стали батьками двох чудових синів. Про їхнє розлучення перші чутки пішли влітку, після чого блогери підтвердили їх, але утримувалися від коментарів, щоб не "влаштовувати шоу".

Варто зауважити, що Ігор Пустовіт недовго залишався вільним після розставання з дружиною — зараз у нього вже нові відносини з 23-річною Ліною Сидор.

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