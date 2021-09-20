Игорь Пустовит ответил Саше Бо в интервью: назвал ее папу "жидом-алкоголиком" и заявил, что ему не давали ходить в туалет дома

По словам Игоря Пустовита, Саша долго скрывала от него, что больна булимией.

После скандального интервью блогерши из Ивано-Франковска Саши Бо Маше Ефросининой, ее муж Игорь Пустовит записал ответное интервью с ведущим Славой Деминым, в котором рассказал свою версию их конфликта и скандалов, которые и предшествовали их разводу.

По словам Игоря Пустовита, Саша долго скрывала от него, что больна булимией (расстройство пищевого поведения, при котором больной человек ест много еды, а потом избавляется от нее при помощи искусственно вызываемой рвоты, — прим.ред). Он рассказал, что по началу долго удивлялся, как Саша может съесть килограмм роллов или три пиццы самостоятельно, но когда он узнал о ее болезни, все встало на свои места.

"Я узнал об этом где-то через два года сам, оставив диктофон в коридоре. Я это сделал для себя, чтобы понять, что происходит. Я не хотел ее этим шантажировать, я хотел ее лечить", — заявил блогер.

"Мне жена не разрешала ходить дома в туалет по-большому. Мне было нельзя. Я ходил в туалет к себе на студию этажом выше, — делится блогер. — "Мне неприятно" говорила Саша. Я уже потом понял, что унитаз использовался по другому назначению, и ей было неприятно", — рассказывает Пустовит.

По словам блогера. он обратился за помощью к отцу Саши, но они не нашли с ним общий язык. При этом в разговоре с Деминым, Пустовит признал, что называл отца Саши "жидом-алкоголиком". Игорь заявил, что назвал его так потому, что якобы отец Саши хочет забрать все их имущество после развода и также обвинил его в том, что тот якобы писал ему в 2 часа ночи, будучи пьяным.

Саша Бо и Игорь Пустовит: развод

В июле 2021 года стало известо о разводе популярных украиноязычных блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита. Их брак длился 5 лет, у них растет двое сыновей.

14 сентября Маша Ефросинина опубликовала интервью с Сашей пустовит, которое стало настоящим хитом в соцсетях Украины. В интервью Саша обвинила Игоря в психологическом насилии. Она также рассказала, что блогеры часто ссорились из-за того, что Саша больше зарабатывала. По ее словам муж даже желал ей смерти от рака желудка.