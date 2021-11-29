Стало известно имя нового парня Саши Бо: как он выглядит (фото)

Похоже, Саша Бо действительно встречается со своим бывшим одногруппником.

В эту субботу, 27 ноября весь блогерский "цвет нации" в День памяти жертв голодоморов собрался на день рождения 29-летнего блогера Александра Залиско, который он отмечал во Львове. Приехала и известная франковчанка Саша Бо, которая находится в процессе развода со своим мужем, блогером Игорем Пустовитом. На вечеринку Саша пришла не одна, а в компании своего нового парня — Платона Тарнавского.

Об этом пишет "Ратуша".

По информации издания, Платон — стоматолог из Ивано-Франковска, что подтверждает гипотезу о том, что он новый парень Саши. Дело в том, что в своем интервью Славе Демину бывший муж блогерши Игорь Пустовит упоминал, что новый парень Саши Бо — это ее одногруппник, а как известно, Саша как раз таки закончила Ифано-Франковский медицинский университет по специальности "стоматология".

Саша Бо показалась с новым парнем на вечеринке

Платон сам опубликовал совместное фото с Сашей с вечеринки Залиско. Кроме того, пара засветилась в инстаграм-сторис других гостей вечеринки.

Отметим, что страница Платона Тарнавского в Инстаграм закрыта, однако можно увидеть, что Саша Бо на него подписана.

Саша Бо: личная жизнь

Саша Бо вышла замуж за блогера Игоря Пустовита в 2015-м году. В 2016-м году девушка родила сына Данила, а в 2018-м — второго сына Евгения. О разводе супружеской пары стало известно в 2021-м году. Этот процесс сопровождался громкими скандалами и взаимными оскорблениями со стороны бывших супругов. Сначала Саша Пустовит дала громкое интервью Маше Ефросининой, в котором откровенно высказалась об абьюзе и заявила, что ее бывший муж постоянно ее унижал. Затем ответное интервью дал и сам Игорь, также заявив, что Саша постоянно его оскорбляла.

В интервью Пустовит также упомянул о своей новой девушке, не раскрыв ее имени, но сказав, что "она невероятная". Позднее в сети установили, что новая девушка Игоря Пустовита — это блогерша Лина Сидор. А на днях и Саша Бо стала показывать своего нового парня, правда, скрывая его лицо.