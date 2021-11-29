"Голодная туса": все подробности громкого скандала вокруг вечеринки известных блогеров в день памяти жертв Голодомора

Блогеры уже "оправдались" за свое поведение на вечеринке.

В субботу, 27 ноября, в Украине печальный день — страна чествовала всех погибших во времена Голодоморов. Однако это не стало веской причиной для некоторых украинских топовых блогеров для того, чтобы отменить или перенести празднование дня рождения одного из них.

27 ноября — день рождения известного Instagram-блогера Александра Залиско, за которым следит более 1 млн подписчиков. В честь своего 29 дня рождения, блогер решил организовать грандиозную вечеринку во Львове, который кстати находится в красной зоне.

Стоит отметить, что это празднование вызвало волну хейта в сети, из-за неуважительного отношения многих топовых украинских блогеров ко дню траура в стране. "Телеграф" рассказывает, как проходила вечеринка, кто на ней присутствовал и как блогеры отреагировали на критику.

Что за вечеринка "Голодная туса"

Празднование дня рождения Залиско в сети ужк назвали "голодной тусой". А первым это сделал известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который был ведущим на этом мероприятии. На своей странице в Инстаграм он опубликовал фото праздничного стола с гостями, которое подписал "Голодная блогерская туса".

Свой день рождения Александр Залиско отпраздновал с большим размахом в стиле Show bar, с эротическими и пошлыми конкурсами, и такими же танцами и декорациями. Все это происходило в Доме ученых во Львове.

Вечеринка проходила в красно-черных тонах

Отметим, что среди множества подарков для именинника были и достаточно специфические и даже запрещенные. К примеру, Александру подарили стрельбу из нескольких видов оружия, каких именно он не сказал, лишь отметил, что снимать этот презент он не может.

О соблюдении карантинных норм никто также не думал.

Кто из блогеров был на вечеринке

Александр Залиско решил позвать на свой праздник всех топовых лидеров мнений в Украине. На его вечеринке можно было увидеть практически всех самых популярных украинских блогеров:

Саша Бо (1,9 млн подписчиков)

Александр Волошин (1,4 млн подписчиков)

Натали Литвин (1 миллион подписчиков) и ее супруг Александр Куровский (473 тыс. подписчиков)

Таня Самбурская (1,5 миллиона подписчиков);

Валерия Юрченко (1,3 миллиона подписчиков);

Богдан Буше (1,3 млн подписчиков).

Реакция сети на бурную вечеринку в день памяти жертв Голодомора

Именинника и его гостей после вечеринки накрыла волна негатива и хейта. Многие пользователи сети отмечают, что нужно было хотя бы перенести празднование на другой день.

Ответ Алесандра Залиско на критику

После вечеринки блогер опубликовал несколько сторис, в которых отреагировал на хейт и объяснился за свою вечеринку. Александр заявил, что свой день рождения он отметил, так как хотел, и свою дату рождения он не выбирал.

Также блогер добавил, что каждый год он отмечает свой праздник в день траура, и раньше никто претензий никаких не предъявлял. Однако Залиско не учел тот факт, что день памяти жертв Голодомора — дата переходящая, и погибших чествуют каждый год в четвертую субботу ноября. А это значит, что в предыдущие годы дата выпадала другая.

Как хотят наказать Залиско и других блогеров

Многие пользователи сети хотят добиться наказания блогеров за их поведение в траурный день. К примеру, блогер Александр Рудоманов обратился к компаниям, которые сотрудничают с теми блогерами, в своем Фейсбуке с призывом разорвать рекламные контракты.

Более того, утром 29 ноября, Залиско сообщил, что его вызывают в суд.

Реакция других блогеров

Саша Бо на своей странице в Инстаграм похвалила Залиско за столь крутую вечеринку, ничего не отметив про день траура.

В защиту своего друга стали Наталья Литвин и ее супруг Александр Куровский. Они опубликовали несколько сторис, в которых рассказали свое виденье ситуации.

Стоит отметить, что и сам именинник, и Литвин позакрывали комментарии под постами с дня рождения.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, что многих пользователей сети возмутило празднование вечеринки в честь присяги Терехова, который стал мэром Харькова.