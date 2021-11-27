День памяти жертв голодоморов: что мы знаем об этой мемориальной дате

Погибших от голода Украина чтит в четвертую субботу ноября ежегодно

В субботу, 27 ноября, украинцы вспоминают соотечественников, в разные годы истории погибших от искусственно устроенных голодоморов. Самым страшным, конечно, был голод в 1933 году.

Опираясь на информацию Музея Голодомора, "Телеграф" напоминает историю этой мемориальной даты и что нам стоит о ней знать.

Самое главное

Официальным названием даты День памяти жертв голодоморов . Ежегодно праздник имеет разную дату, ведь отмечается, согласно президентскому указу, каждую четвертую субботу ноября.

. Ежегодно праздник имеет разную дату, ведь отмечается, согласно президентскому указу, каждую четвертую субботу ноября. Символами мемориальной даты считают несколько колосьев пшеницы, которая, по свидетельству очевидцев страшной эпохи, могла стать причиной смерти человека — если их обнаруживали не сданными согласно повинности.

Традиционным для украинцев является проведение общенациональной акции "Зажги свечу". Лампады несут к памятникам жертвам Голодомора или оставляют их на собственном подоконнике. Они символизируют мерцание душ, погибших от голода.

Лампады несут к памятникам жертвам Голодомора или оставляют их на собственном подоконнике. Они символизируют мерцание душ, погибших от голода. В мемориальную дату в 16:00 по всей Украине объявляется минута молчания.

История появления

Впервые понятие такой мемориальной даты ввел президент Леонид Кучма. Его указ был датирован 26 ноября 1998 года. Им устанавливался День памяти жертв голодоморов.

Впоследствии дата несколько раз меняла свое название, включая жертв политических репрессий, то избавляясь от них. Наконец, финальный вариант названия в 2007 году согласовал президент Виктор Ющенко.

В 2010 году в ПАСЕ призвали другие государства, пострадавшие от голодоморов, установить аналогичную украинскую мемориальную дату.

Читайте также: Категория Общество День Достоинства и Свободы в Украине: почему революции были нужны и как сохранить их наследие Спустя 8 лет после Революции достоинства Украина находится в лучшем положении из всех возможных, считает эксперт

Настоящая история

За годы существования Украина не раз сталкивалась с искусственно созданным голодом, уничтожившим значительную часть населения. Самым страшным считается Голодомор 1932-1933 гг.

Тогда в Советском Союзе была введена повинность на сдачу специальных пайков, связанных с продовольствием. В конце концов это превратилось в настоящий террор населения, у которых отбирали последний хлеб "ради родины".

Тогда, в 30-х годах, ужасный мор унес жизни более 10 миллионов украинцев.

Также история знает о голоде 1938-го, 1946-1947 и 1950-х годов.

В России, которая считает себя "правопреемницей СССР", до сих пор тема голодоморов считается очередным табу. Факт искусственно созданного голода, от которого скончались сотни тысяч украинцев, замалчивается.

За границей же о голодоморах знали многие. Известно, что уже осенью 1933 года в Германии впервые почтили миллионы погибших от недоедания украинцев.

Фильмы о Голодоморе

Кадр из фильма "Цена правды"

Эта тема не слишком популярна в кинематографе. И все же несколько культовых лент, которые следует пересмотреть, если хотите углубить свое знание о тогдашних временах, найдется.

"Цена правды" (Польша, Украина, Великобритания, 2019). В основе фильма — история репортера из стран Запада, который первым захотел осветить голодомор в Украине и заявил об этом на весь мир.

(Польша, Украина, Великобритания, 2019). В основе фильма — история репортера из стран Запада, который первым захотел осветить голодомор в Украине и заявил об этом на весь мир. "Голод-33" (Украина, 1991). Это первая художественная лента, пытавшаяся рассказать о преступлениях сталинского режима против украинцев. В основу положено произведение "Желтый князь" Василия Барки.

(Украина, 1991). Это первая художественная лента, пытавшаяся рассказать о преступлениях сталинского режима против украинцев. В основу положено произведение "Желтый князь" Василия Барки. "Горькая жатва" (Канада, 2017). Полностью художественная лента, рассказывающая об истории любви в годы страшного Голодомора.

(Канада, 2017). Полностью художественная лента, рассказывающая об истории любви в годы страшного Голодомора. "Поводырь" (Украина, 2014). Драма отечественного производства, в основе сюжета которой лежит история странствий украинского слепого музыканта и американского мальчика по Украине во времена Голодомора.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что если бы не искусственно устроены голодоморы, то во времена независимости в Украине бы проживало более 100 миллионов граждан.