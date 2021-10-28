Укр

Вслед за Киевом "красную" зону вводят еще в одной области

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Украине расширяется список "красных" областей Новость обновлена 28 октября 2021, 17:49
В Украине расширяется список "красных" областей

Львовщина "покраснеет" уже с 30 октября

Вслед за Киевом в "красную" зону карантина переходит Львов. Ограничения там усилят на несколько дней раньше столицы – с 30 октября.

Об этом на брифинге в четверг, 28 октября, заявил городской голова Львова Андрей Садовой.

"Львов переходит в совсем другой ритм жизни. Прекращают работу заведения культуры, не будет массовых мероприятий, то есть концертов, это все запрещено", — заявил глава Львова.

Кроме того, в продуктовых магазинах и аптеках посетителям будут проверять температуру и пускать только в масках.

Для других заведений Львова требования будут строже. Так, кафе и рестораны смогут работать только при условии 100% вакцинации персонала и принимать посетителей, также получивших две дозы прививок от коронавируса и соответствующий сертификат об этом.

За нарушение власти Львова обещают наказывать — за одно нарушение заведение автоматически закроют до конца действия "красной" зоны.

Школы Львова с понедельника, 1 ноября, идут на дистанционное обучение, включая учащихся начальных классов. Работать будут только детские сады.

Вакцинированные граждане смогут посещать ТРЦ, рынки, непродовольственные магазины, ЦНАП, однако персонал заведений также должен быть привит.

"Красная" зона во Львове также повлияет и на работу транспорта: будут действовать ограничения по количеству пассажиров — не более 50% от общей вместимости транспорта, льготные категории смогут передвигаться по городу бесплатно только с 11:00 до 16:00 (за исключением участников боевых действий), водители маршруток и другого транспорта должны быть вакцинированы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, "красную" зону карантина в Киеве введут с 1 ноября. Ограничения сильно повлияют на передвижение по городу невакцинированных граждан.

Теги:
#Львов #Карантин #Коронавирус #Красная зона #Covid-19
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