Ни дистанции, ни масок: сеть возмутила вечеринка в честь присяги Терехова как мэра Харькова (видео)

Харьков почти месяц бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом

В четверг, 11 ноября, Харьков официально "обрел" нового градоначальника — Игорь Терехов торжественно принес присягу мэра. Однако массовое собрание харьковского политического бомонда уже успело наделать немало шума в сети — из-за несоблюдения карантина.

Видеозаписью с неофициальной части мероприятия в Харьковском городском совете поделился Telegram-канал "Шептун".

Администраторы ресурса назвали собрание "пиром во время чумы", отмечая, что новоиспеченный мэр, кажется, более озабочен пиаром и праздниками.

"Его [Игоря Терехова — ред.] не интересует, что уровень заболеваемости и госпитализаций в городе только растет. Кроме того, на грани допустимого — показатель загруженности койко-мест, обеспеченных кислородом", — подчеркнули в "Шептуне".

Такое возмущение не удивляет. Ведь даже девяти секунд видеозаписи хватает, дабы заметить: гости вечеринки не соблюдают дистанцию, буквально нависая друг над другом, и не пользуются масками. Единственный, у кого можно заметить средство индивидуальной защиты — это фотограф, делающий памятные снимки.

Однако если посмотреть фотографии с официальной части празднования — принесения самой присяги мэра, то большинство участников торжества находятся в масках. На "афтерпати" же с ними у чиновников не сложилось.

Присягу Терехова многие слушают в масках

При этом Харьковская область около месяца постоянно находится в лидерах среди регионов с наибольшим количеством новых коронавирусных больных. Согласно статистике, начиная с 18 октября еще не было и дня, чтобы суточный прирост был ниже тысячи.

Статистика по количеству новых ковидных больных на Харьковщине

Многие пользователи сети возмутились подобному поведению чиновников и говорят об их безответственности.

К слову, ранее "Телеграф" с помощью эксклюзивных снимков рассказывал, как в условиях жесткого карантина в Харькове проходили выборы мэра.