"Голодна туса": всі подробиці гучного скандалу навколо вечірки відомих блогерів у день пам’яті жертв Голодомору

Блогери вже "виправдалися" за свою поведінку на вечірці.

У суботу, 27 листопада, в Україні сумний день – країна вшановувала всіх загиблих за часів Голодоморів. Однак це не стало вагомою причиною для деяких українських топових блогерів, щоб скасувати або перенести святкування дня народження одного з них.

27 листопада — день народження відомого Instagram-блогера Олександра Заліска, за яким слідкує понад 1 млн підписників. На честь свого 29 дня народження блогер вирішив організувати грандіозну вечірку, яка пройшла у Львові, який до речі знаходиться в червоній зоні.

Варто зазначити, що це святкування викликало хвилю хейту в мережі через неповажне ставлення топових українських блогерів до дня жалоби в країні. "Телеграф" розповідає, як проходила вечірка, хто на ній був присутній та як блогери відреагували на критику.

Що за вечірка "Голодна туса"

Святкування дня народження Заліска в мережі вже назвали "голодною тусою". А першим це зробив відомий український телеведучий Володимир Остапчук, який був ведучим на цьому заході. На своїй сторінці в Інстаграм він опублікував фото святкового столу із гостями, яке підписав "Голодна блогерська туса".

Свій день народження Олександр Заліско відсвяткував з великим розмахом у стилі Show bar, з еротичними та вульгарними конкурсами, і такими ж танцями та декораціями. Все це відбувалося у Будинку вчених у Львові.

Вечірка проходила у червоно-чорних тонах

Зазначимо, що серед багатьох подарунків для іменинника були й досить специфічні та навіть заборонені. Наприклад, Олександру подарували стрілянину з кількох видів зброї, яких він не сказав, лише зазначив, що знімати цей презент він не може.

Про дотримання карантинних норм ніхто також не думав.

Хто з блогерів був на вечірці

Олександр Заліско вирішив покликати на своє свято всіх топових лідерів думок в Україні. На його вечірці можна було побачити практично всіх найпопулярніших українських блогерів:

Саша Бо (1,9 млн підписників)

Олександр Волошин (1,4 млн підписників)

Наталі Литвин (1 мільйон підписників) та її чоловік Олександр Куровський (473 тис. підписників)

Таня Самбурська (1,5 мільйона підписників);

Валерія Юрченка (1,3 мільйона підписників);

Богдан Буше (1,3 млн. підписників).

Реакція мережі на бурхливу вечірку у день пам’яті жертв Голодомору

Іменинника та його гостей після вечірки накрила хвиля негативу та хейту. Багато користувачів мережі відзначають, що потрібно було хоча б перенести святкування на другий день.

Відповідь Олександра Заліска на критику

Після вечірки блогер опублікував кілька сторіс, у яких відреагував на хейт і "виправдався" за свою вечірку. Олександр заявив, що свій день народження він відзначив, бо хотів, і своєї дати народження він не обирав.

Також блогер додав, що щороку він відзначає своє свято у день жалоби, і раніше ніхто претензій жодних не висував. Однак Заліско не врахував той факт, що день пам’яті жертв Голодомору — дата, яка переходить, і загиблих вшановують щороку в четверту суботу листопада. А це означає, що попередні роки дата випадала інша.

Як хочуть покарати Заліско та інших блогерів

Багато користувачів мережі хочуть домогтися покарання блогерів за їхню поведінку в день жалоби. Наприклад, блогер Олександр Рудоманов звернувся до компаній, які співпрацюють із тими блогерами, у своєму Фейсбуці із закликом розірвати рекламні контракти.

Щобільше, вранці 29 листопада Заліско повідомив, що його викликають в поліцію.

Реакція інших блогерів

Саша Бо на своїй сторінці в Інстаграм похвалила Заліска за таку круту вечірку, нічого не відзначивши про день жалоби.

На захист свого друга стали Наталя Литвин та її чоловік Олександр Куровський. Вони опублікували кілька сторіс, у яких розповіли своє бачення ситуації.

Варто зазначити, що і сам іменинник, і Литвин позакривали коментарі під постами від дня народження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що багатьох користувачів мережі обурило святкування вечірки на честь присяги Терехова, який став мером Харкова.