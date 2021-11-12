Ні дистанції, ні масок: мережу обурила вечірка на честь присяги Терехова як мера Харкова (відео)

Харків майже місяць б’є рекорди із захворюваності коронавірусом

У четвер, 11 листопада, Харків офіційно "отримав" нового градоначальника — Ігор Терехов урочисто склав присягу мера. Однак масові збори харківського політичного бомонду вже встигли наробити чимало галасу в мережі через недотримання карантину.

Відеозаписом із неофіційної частини заходу у Харківській міській раді поділився Telegram-канал "Шептун".

Адміністратори ресурсу назвали збори "бенкетом під час чуми", зазначаючи, що новоспечений мер, здається, більш стурбований піаром та святами.

"Його [Ігоря Терехова — ред.] не цікавить, що рівень захворюваності та госпіталізацій у місті лише зростає. Крім того, на межі допустимого — показник завантаженості ліжко-місць, забезпечених киснем", — наголосили у "Шептуні".

Таке обурення не дивує. Адже навіть дев’яти секунд відеозапису вистачає, щоб помітити: гості вечірки не дотримуються дистанції, буквально нависаючи один над одним і не користуються масками. Єдиний, у кого можна помітити засіб індивідуального захисту, — це фотограф, який робить пам’ятні знімки.

Однак якщо подивитися фотографії з офіційної частини святкування — складання присяги мера, то більшість учасників урочистостей перебувають у масках. У випадку ж із "афтерпаті" із ними у чиновників не склалося.

Присягу Терехова багато хто слухає у масках

При цьому Харківська область близько місяця постійно перебуває у лідерах серед регіонів із найбільшою кількістю нових коронавірусних хворих. Згідно зі статистикою, починаючи з 18 жовтня ще не було й дня, щоб добовий приріст був нижчим за тисячу.

Статистика щодо кількості нових ковідних хворих на Харківщині

Багато користувачів мережі обурилися подібною поведінкою чиновників і говорять про їхню безвідповідальність.

До речі, раніше "Телеграф" із допомогою ексклюзивних знімків розповідав, як за умов жорсткого карантину у Харкові проходили вибори мера.