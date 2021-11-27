День пам’яті жертв голодоморів: що ми знаємо про цю меморіальну дату

Пам’яті загиблих від голоду Україна вклоняється в четверту суботу листопада щороку

В суботу, 27 листопада, українці згадують співвітчизників, які в різні роки історії загинули від штучно влаштованих голодоморів. Найстрашнішим, звісно, був голод у 1933 році.

Спираючись на інформацію Музею Голодомору, "Телеграф" нагадує історію цієї меморіальної дати і що нам варто про неї знати.

Найголовніше

Офіційною назвою дати є День пам’яті жертв голодоморів. Щорічно свято має різну дату, адже святкується, згідно президентського указу, кожної четвертої суботи листопада.

Символами меморіальної дати вважають кілька колосків пшениці, яка, за свідченнями очевидців страшної епохи, могли стати причиною смерті людини.

Традиційним для українців є проведення загальнонаціональної акції "Запали свічку". Лампади несуть до пам’ятників жертвам Голодомору або залишають їх на власному підвіконні. Вони символізують мерехтіння душ, які загинули від голоду. Офіційно акція має назву "Запали свічку".

В меморіальну дату о 16:00 по всій Україні оголошується хвилина мовчання.

Історія появи

Вперше поняття такої меморіальної дати ввів президент Леонід Кучма. Його указ був датований 26 листопада 1998 року. Ним встановлювався День пам’яті жертв голодоморів.

Згодом дата кілька разів змінювала свою назву, то включаючи жертв політичних репресій, то позбуваючись їх. Зрештою, фінальний варіант назви у 2007 році погодив президент Віктор Ющенко.

У 2010 році в ПАРЄ закликали інші держави, постраждалі від голодоморів, встановити аналогічну до української меморіальну дату.

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Справжня історія

За роки існування Україна не раз стикалася зі штучно створеним голодом, який винищив значну частину населення. Найстрашнішим вважається Голодомор 1932-1933 р.

Тоді в Радянському Союзі ввели повинність на здачу спеціальних пайків, пов’язаних із продовольством. Зрештою, це перетворилося у справжній терор населення, у яких відбирали останній хліб "заради батьківщини".

Тоді, в 30-х роках, жахливий мор забрав життя понад 10 мільйонів українців.

Також історія знає про голод 1938-го, 1946-1947 та 1950-х років.

В Росії, яка вважає себе "правонаступницею СРСР", й досі тема голодоморів вважається черговим табу. Факт штучно створеного голоду, від якого померли сотні тисяч українців, замовчується.

За кордоном же про голодомори знав багато хто. Відомо, що вже восени 1933 року в Німеччині вперше вшанували мільйони загиблих від недоїдання українців.

Фільми про Голодомор

Кадр із фільму "Ціна правди"

Ця тема є не надто популярною у кінематографі. Та все ж культових стрічок, які варто переглянути, якщо хочете поглибити своє знання про тодішні часи, є.

"Ціна правди" (Польша, Україна, Велика Британія, 2019). В основі фільму — історія репортера із країн Заходу, який першим захотів висвітити голодомор в Україні та заявив про це на увесь світ.

(Польша, Україна, Велика Британія, 2019). В основі фільму — історія репортера із країн Заходу, який першим захотів висвітити голодомор в Україні та заявив про це на увесь світ. "Голод-33" (Україна, 1991). Це перша художня стрічка, яка намагалася розповісти про злочини сталінського режиму проти українців. В основу покладений твір "Жовтий князь" Василя Барки.

(Україна, 1991). Це перша художня стрічка, яка намагалася розповісти про злочини сталінського режиму проти українців. В основу покладений твір "Жовтий князь" Василя Барки. "Гіркі жнива" (Канада, 2017). Повністю художня стрічка, яка розповідає про історію кохання в роки страшного Голодомору.

(Канада, 2017). Повністю художня стрічка, яка розповідає про історію кохання в роки страшного Голодомору. "Поводир" (Україна, 2014). Драма вітчизняного виробництва, в основі сюжета якої лежить історія мандрів українського сліпого музиканта та американського хлопчика Україною в часи Голодомору.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що аби не штучно влаштовані голодомори, то в часи незалежності в Україні б проживало понад 100 мільйонів громадян.