День Гідності та Свободи в Україні: чому революції були потрібні і як зберегти їхню спадщину

Через 8 років після Революції гідності Україна перебуває у кращому становищі з усіх можливих, вважає експерт

У неділю, 21 листопада, в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Він встановлений на честь двох революцій – Помаранчевої (2004) та Гідності (2013).

Експерти прокоментували "Телеграфу" значення цієї дати в новій українській історії, а також зміни, що відбулися та не відбулися в Україні.

Йде битва за еволюцію

Експерт Міжнародного інституту демократій Євген Дикий визнає, що через вісім років країна зовсім не така, як мріяли ті, хто вийшов тоді на Євромайдан.

"Але й не така, якою була б, якби ми тоді не вийшли, або якби здалися і не дотиснули. Хочете знати, що було б, якби не дві революції, об’єднані однією сьогоднішньою датою? Подивіться за паребрик. Ми були б такими самими. Хочете побачити, що б стало, якби ми вийшли, але не змогли зняти білі пальта і подолати кордон між "гандистськими" веселощами (від гандизму — соціально-політичного та релігійно-філософського вчення, розробленого Махатмою Ганді, що стало ідеологією індійського національно) — визвольного руху, ідея гандизму – не заподіяння шкоди живим істотам і абсолютне ненасильство – прим.ред. — А країна, мабуть, найкраща, якою вона могла б бути через 8 років після демократичної революції з такою історією і такими людьми: не тільки причетними, причетними й "майданутими", а ось з усіма сорока мільйонами, включаючи ватників, совконостальгістів, антиваксів, "какаяразницями" і всім іншим, які завдяки нашим революціям отримали право голосу".

На жаль, продовжує експерт, коли демократична революція, коли вона не завершується революційною диктатурою, втілення мрій революціонерів завжди дещо ускладнюється і сповільнюється.

"У цьому є мінуси та плюси, і їх розгляд явно не для короткого коментаря – просто констатуємо це як факт – і живемо з цим далі, – зазначає Євген Дикий. – Революція – це ривок, це спалах, це вибух. Напруга всіх сил найкращих людей країни на короткому відрізку часу та обмеженому просторі. А далі – еволюція. А еволюція – це завжди довго, складно, з розпачами та розчаруваннями у тих, хто вже давно пішов уперед і змушений роками чекати, поки підтягнуться відстаючі. позиційних боїв, "крок вперед — два тому", важкої кропіткої праці. Вісім років тому ми своєю революцією (як і попередніми) завоювали право на еволюцію, і це вже дуже багато. Це вже дає нам підстави сьогодні святкувати, тому що це — велика перемога. Ну і щоб двічі не вставати — всі ці скоро вже майже 8 років війни з РФ теж саме за це. За право на нашу повільну еволюцію. І коли рано чи пізно ця війна перейде знову в дуже гостру і дуже гарячу фазу. Через пару тижнів або пару років – ми зараз не спрогнозуємо, але саме по собі це закономірно, а значить неминуче) – це теж буде всього лише за це. І так, воно того варте".

Влада Зеленського має мало спільного з гідністю та свободою

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала акцентує: коли почали відзначати День Гідності та Свободи – йшлося саме про людей, які мали сили та бажання відставити свою гідність та свободу під час двох революцій. Щоб саме гідність та свобода були головними рисами в державі Україна.

"А ось те, що сталося в останні 2,5 роки, з моменту приходу до влади Зеленського та "слуг народу", має мало спільного з гідністю та свободою, – вважає експерт. – Швидше навпаки. Поведінку цієї влади не можна назвати гідною. Ми бачимо кумівство, корупцію, постійне заступництво "своїх" (винуватців резонансних ДТП, різного роду схем, провокаційних заяв), спроби домовитися з Путіним. І, нарешті, вагнергейт".

Ситуація зі зривом операції із затримання вагнерівців, у чому явно проглядається слід Офісу президента, точно матиме продовження, упевнений Віталій Бала.

"Нашому народу понад рік говорили неправду, зараз намагаються обмежити свободу слова, свободу деяких людей. Нічим хорошим це не скінчиться. Якщо така тенденція триватиме, ми можемо знову стати свідками серйозних протестів, – прогнозує експерт. – Думаю, щоб ситуація покращилась, слід змінювати владу в країні. І чим швидше це зробити, тим краще. Як мінімум – потрібні дострокові парламентські вибори. Адже нинішня монобільшість зробила все, щоб обмежувати важливі поняття як гідність та свобода".

На думку Віталія Бали, чинна влада явно боїться людей готових відстоювати свою гідність та свободу. Тому і намагається зараз щоразу висловлюватися в стилі "не треба протестів, а то Путін нападе".

Експерт резюмує: "Ми повинні дати можливість іншим людям витягувати країну з тієї ями, в яку Зеленський та Ко її заганяють. І зробити це слід якнайшвидше. Якщо ця влада не хоче революції, вона має для зняття напруги йти на дострокові вибори. ідеалі – не лише парламентські, а й президентські, а необмежена влада в руках обмежених людей завжди призводить до жорстокості, як вірно писав у книзі "Архіпелаг ГУЛАГ "Олександр Солженіцин".

На честь Дня Гідності та Свободи перші особи держави принесли квіти до пам’ятника на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві.

Як повідомляв "Телеграф", поява президента Володимира Зеленського на цих заходах викликала ажіотаж у деяких перехожих, спричинивши невеликі провокації.