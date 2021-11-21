"Ганьба!" На вшануванні Дня Гідності та Свободи у Києві не обійшлося без провокацій (відео)
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Деякі присутні не надто тепло поставилися до візиту президента
Поява Володимира Зеленського на меморіальних заходах у Києві, присвячених Дню Гідності та Свободи, викликала ажіотаж у деяких перехожих. Це, в свою чергу, спричинило невеликі провокації.
Ексклюзивним відео із місця подій поділився кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
На участь Зеленського у церемонії покладення квітів зібралося подивитися чимало киян. Деякі з них вирішили донести до президента свою позицію та ставлення.
"Ганьба державним зрадникам та малоросам!" — таку характеристику надали діям глави держави невідомі.
Щоправда, незрозуміло, чи чув крики з натовпу сам Володимир Зеленський, адже це сталося, коли кортеж президента вже готувався їхати з Майдану Незалежності.
Зазначимо, що до меморіалу Героїв Небесної Сотні Зеленський приніс білі лампади разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
Нагадаємо, що День Гідності та Свободи в Україні відзначається з 2014 року. Він встановлений на честь двох революцій – Помаранчевої (2004) та Гідності (2013).
Докладніше про історію меморіальної дати можна дізнатися у спеціальному матеріалі "Телеграфа".
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