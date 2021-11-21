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"Ганьба!" На вшануванні Дня Гідності та Свободи у Києві не обійшлося без провокацій (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Зеленський залишив лампаду біля каплички Новина оновлена 21 листопада 2021, 11:22
Зеленський залишив лампаду біля каплички

Деякі присутні не надто тепло поставилися до візиту президента

Поява Володимира Зеленського на меморіальних заходах у Києві, присвячених Дню Гідності та Свободи, викликала ажіотаж у деяких перехожих. Це, в свою чергу, спричинило невеликі провокації.

Ексклюзивним відео із місця подій поділився кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

На участь Зеленського у церемонії покладення квітів зібралося подивитися чимало киян. Деякі з них вирішили донести до президента свою позицію та ставлення.

"Ганьба державним зрадникам та малоросам!" — таку характеристику надали діям глави держави невідомі.

Щоправда, незрозуміло, чи чув крики з натовпу сам Володимир Зеленський, адже це сталося, коли кортеж президента вже готувався їхати з Майдану Незалежності.

Зазначимо, що до меморіалу Героїв Небесної Сотні Зеленський приніс білі лампади разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Володимир Зеленський біля меморіалу Небесної Сотні
Володимир Зеленський біля меморіалу Небесної Сотні

Нагадаємо, що День Гідності та Свободи в Україні відзначається з 2014 року. Він встановлений на честь двох революцій – Помаранчевої (2004) та Гідності (2013).

Докладніше про історію меморіальної дати можна дізнатися у спеціальному матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Київ #Провокації #Володимир Зеленський #День Гідності і Свободи
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