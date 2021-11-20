День гідності та свободи в Україні: історія свята, щирі вітання та яскраві листівки

Свято День гідності та свободи – це наступник Дня Свободи.

У неділю, 21 листопада, в Україні відзначається важливе національне свято — День гідності та свободи, яке було започатковано у 2014 році.

Історія Дня гідності та свободи

2005 року президент України Віктор Ющенко ухвалив указ, яким затвердив свято День свободи. Це свято відзначалося 22 листопада і було встановлено на згадку про події Помаранчевої революції.

Після приходу до влади Віктора Януковича свято було скасовано. А натомість 22 січня у День Соборності розпочалося свято День Соборності та Свободи України.

Після революції Гідності у 2013 році, коли президентом став Петро Порошенко, свято було поділено: 22 січня залишився День Соборності, а 21 листопада став днем, коли відзначається День гідності та свободи, який присвятили подіям двох революцій.

"Телеграф" зібрав красиві та щирі привітання зі святом у картинках та листівках, якими ви можете привітати своїх знайомих.