Як відзначають День Гідності та Свободи у Києві: ексклюзивний фоторепортаж

Перші особи держави прибули до меморіалу Героїв Небесної Сотні

Україна у неділю, 21 листопада, відзначає День Гідності та Свободи. З цієї нагоди у всіх містах вшановують пам’ять загиблих під час Революції Гідності. Не стали виключенням і перші особи держави, які принесли квіти до пам’ятника на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

Так, зранку на алею Героїв Небесної Сотні з квітами прибули голова Верховної Ради Руслан Стефанчук разом з колегами по парламенту — Михайлом Радуцьким, Олександром Корнієнком та Іванною Климпуш-Цинцадзе. Керівники держави поклали до меморіалу червоні троянди та вшанували пам’ять героїв хвилиною мовчання.

Перші особи держави вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Трохи пізніше до меморіалу Героїв Небесної Сотні прибули президент України Володимир Зеленський, голова Офісу Президента Андрій Єрмак та премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Перші обличчя країни поставили на меморіал білі лампадки зі свічками.

Володимир Зеленський прибув на алею Героїв Небесної Сотні

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Варто зазначити, що з нагоди Дня Гідності та Свободи у столиці 21 листопада відбудуться меморіальні заходи, тематичні виставки, мистецькі акції. З детальним переліком можна ознайомитися за посиланням. Квіти до пам’ятника на Алеї Героїв Небесної Сотні можна покласти у будь-який час доби.

Нагадаємо, День Гідності та Свободи в Україні відзначають щорічно з 2014 року. Його встановили на честь двох подій у новітній українській історії — Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року. Цей день є "наступником" Дня Свободи, який відзначався в Україні з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але був скасований за часів правління президента-втікача Віктора Януковича. Відновили День Гідності та Свободи згідно з указом Президента Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року.