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Как отмечают День Достоинства и Свободы в Киеве: эксклюзивный фоторепортаж

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Аллея Героев Небесной Сотни в Киеве Новость обновлена 21 ноября 2021, 10:22
Аллея Героев Небесной Сотни в Киеве

Первые лица государства прибыли к мемориалу Героев Небесной Сотни

Украина в воскресенье, 21 ноября, отмечает День Достоинства и Свободы. По этому случаю во всех городах чтят память погибших во время Революции Достоинства. Не стали исключением и первые лица государства, принесшие цветы к памятнику на Аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Так, утром на аллею Героев Небесной Сотни с цветами прибыли председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с коллегами по парламенту Михаилом Радуцким, Александром Корниенко и Иванной Климпуш-Цинцадзе. Парламентарии положили в мемориал красные розы и почтили память героев минутой молчания.

Первые лица государства почтили память Героев Небесной Сотни
Первые лица государства почтили память Героев Небесной Сотни

Чуть позже к мемориалу Героев Небесной Сотни прибыли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Первые лица страны поставили на мемориал белые лампадки со свечами.

Владимир Зеленский прибыл на аллею Героев Небесной Сотни
Владимир Зеленский прибыл на аллею Героев Небесной Сотни

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Стоит отметить, что в честь Дня Достоинства и Свободы в столице 21 ноября состоятся мемориальные мероприятия, тематические выставки, художественные акции. С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке. Цветы к памятнику на Аллее Героев Небесной Сотни можно возложить в любое время суток.

Напомним, День Достоинства и Свободы в Украине отмечают ежегодно с 2014 года. Его установили в честь двух событий в новейшей украинской истории – Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года. Этот день является "преемником" Дня Свободы, который отмечался в Украине с 2005 по 2011 годы 22 ноября, но был отменен во время правления беглого президента Виктора Януковича. Восстановили День Достоинства и Свободы согласно указу Президента Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года.

Теги:
#Украина #Владимир Зеленский #День достоинства и свободы #Аллея Героев Небесной Сотни #Руслан Стефанчук #Київ
Аллея Героев Небесной Сотни в Киеве
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