Как отмечают День Достоинства и Свободы в Киеве: эксклюзивный фоторепортаж

Первые лица государства прибыли к мемориалу Героев Небесной Сотни

Украина в воскресенье, 21 ноября, отмечает День Достоинства и Свободы. По этому случаю во всех городах чтят память погибших во время Революции Достоинства. Не стали исключением и первые лица государства, принесшие цветы к памятнику на Аллее Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Так, утром на аллею Героев Небесной Сотни с цветами прибыли председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с коллегами по парламенту Михаилом Радуцким, Александром Корниенко и Иванной Климпуш-Цинцадзе. Парламентарии положили в мемориал красные розы и почтили память героев минутой молчания.

Первые лица государства почтили память Героев Небесной Сотни

Чуть позже к мемориалу Героев Небесной Сотни прибыли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Первые лица страны поставили на мемориал белые лампадки со свечами.

Владимир Зеленский прибыл на аллею Героев Небесной Сотни

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Стоит отметить, что в честь Дня Достоинства и Свободы в столице 21 ноября состоятся мемориальные мероприятия, тематические выставки, художественные акции. С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке. Цветы к памятнику на Аллее Героев Небесной Сотни можно возложить в любое время суток.

Напомним, День Достоинства и Свободы в Украине отмечают ежегодно с 2014 года. Его установили в честь двух событий в новейшей украинской истории – Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года. Этот день является "преемником" Дня Свободы, который отмечался в Украине с 2005 по 2011 годы 22 ноября, но был отменен во время правления беглого президента Виктора Януковича. Восстановили День Достоинства и Свободы согласно указу Президента Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года.