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"Ганьба!" На чествовании Дня достоинства и свободы в Киеве не обошлось без провокаций (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Зеленский оставил лампаду возле часовни Новость обновлена 21 ноября 2021, 11:22
Зеленский оставил лампаду возле часовни

Некоторые присутствующие не слишком тепло отнеслись к визиту президента

Появление Владимира Зеленского на мемориальных мероприятия в Киеве, посвященных Дню достоинства и свободы, вызвало ажиотаж у некоторых прохожих. Это привело к небольшим провокациям.

Эксклюзивным видео с места событий поделился корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

На участие Зеленского в церемонии возложении цветов собралось посмотреть немало киевлян. Некоторые из них решили донести до президента свою позицию и отношение.

"Ганьба государственным предателям и малоросам!" — такую характеристику дали действиям главы государства неизвестные.

Правда, неизвестно, слышал ли крики из толпы сам Владимир Зеленский, ведь это произошло, когда кортеж президента уже готовился уезжать с Майдана Независимости.

Отметим, что к мемориалу Героев Небесной Сотни Зеленский принес белые лампады вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Зеленский у мемориала Героям Небесной Сотни
Зеленский у мемориала Героям Небесной Сотни

Напомним, что День Достоинства и Свободы в Украине отмечается с 2014 года. Он установлен в честь двух революций — Оранжевой (2004) и Достоинства (2013).

Более подробно историю мемориальной даты можно узнать в специальном материале "Телеграфа".

Теги:
#Киев #Провокации #Владимир Зеленский #День достоинства и свободы
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