"Ганьба!" На чествовании Дня достоинства и свободы в Киеве не обошлось без провокаций (видео)
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Некоторые присутствующие не слишком тепло отнеслись к визиту президента
Появление Владимира Зеленского на мемориальных мероприятия в Киеве, посвященных Дню достоинства и свободы, вызвало ажиотаж у некоторых прохожих. Это привело к небольшим провокациям.
Эксклюзивным видео с места событий поделился корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
На участие Зеленского в церемонии возложении цветов собралось посмотреть немало киевлян. Некоторые из них решили донести до президента свою позицию и отношение.
"Ганьба государственным предателям и малоросам!" — такую характеристику дали действиям главы государства неизвестные.
Правда, неизвестно, слышал ли крики из толпы сам Владимир Зеленский, ведь это произошло, когда кортеж президента уже готовился уезжать с Майдана Независимости.
Отметим, что к мемориалу Героев Небесной Сотни Зеленский принес белые лампады вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Напомним, что День Достоинства и Свободы в Украине отмечается с 2014 года. Он установлен в честь двух революций — Оранжевой (2004) и Достоинства (2013).
Более подробно историю мемориальной даты можно узнать в специальном материале "Телеграфа".
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