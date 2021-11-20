День достоинства и свободы в Украине: история праздника, искренние поздравления и яркие открытки

Праздник День достоинства и свободы — это преемник Дня Свободы.

В воскресенье, 21 ноября, в Украине отмечается важный национальный праздник — День достоинства и свободы, который был учрежден в 2014 году.

История Дня достоинства и свободы

В 2005 году президент Украины Виктор Ющенко принял указ, которым утвердил праздник День свободы. Этот праздник отмечался 22 ноября и был установлен в память о событиях Оранжевой революции.

После прихода к власти Виктора Януковича, праздник был отменен. А взамен 22 января в День Соборности начался отмечаться праздник День Соборности и Свободы Украины.

После революции Достоинства в 2013 году, когда президентом стал Петр Порошенко, праздник был разделен: 22 января остался День Соборности, а 21 ноября стал днем, когда отмечается День достоинства и свободы, который посвятили событиям двух революций.

"Телеграф" собрал красивые и искренние поздравления с праздником в картинках и открытках, которыми вы можете поздравить своих знакомых.